أشرف قاسم: كيروش أربك لاعبي مصر ضد نيجيريا.. فيديو

أبدى أشرف قاسم نجم منتخب مصر السابق، استيائه من خسارة الفراعنة ضد نيجيريا في بداية مشوار الفريق بكأس الأمم الأفريقية.



وقال قاسم، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "حزين على ما حدث ضد نيجيريا بسبب الأداء الذي ظهر به المنتخب".



وأضاف: "تغييرات كيروش في التشكيل أربكت لاعبينا، والأداء كان أسوأ مما ظهرنا به في كأس العرب".

وقدم وائل جمعة مدير منتخب مصر اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية إضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.



وأضاف مدير المنتخب الوطني أن هناك وقفة حازمة، ولا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.



وكشف وائل جمعة أن ما حدث في مباراة الأمس درس كبير وتعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.