هل استحق منتخب مصر ركلة جزاء أمام نيجيريا؟.. عصام عبد الفتاح يحسم الجدل

أوضح عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، حقيقة عدم احتساب ركلة جزاء لصالح أحمد سيد "زيزو" ضد نيجيريا.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج “اللعيب” على “ام بي سي مصر”: "منتخب مصر لا يستحق ركلة جزاء أمام نيجيريا، واللعبة التي يتحدث عنها كيروش لا تستحق احتساب خطأ".



وأضاف: " كيروش تأثر بالأجواء المصرية وبدأ يتحدث عن التحكيم، أتمنى أن يهتم بالمنتخب، أمامنا 6 نقاط في المباراتين المقبلتين ويجب حصدها".

وأبدى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، استياءه من قرار حكم مباراة نيجيريا بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفراعنة.

وقال كيروش في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "عدم احتساب ركلة جزاء لمصر ضد نيجيريا أمر مستحيل تصديقه".

وأضاف: "لا أستطيع تصديق أن حكم تقنية الفيديو لم يلاحظ وجود ضربة جزاء، قد يكون حكام الفيديو غير موجودين أو تقنية الفيديو لم تعمل وقتها، يجب احترام مصر في هذه المنافسة".