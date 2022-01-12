هاني حتحوت تعليقاً على إصابة أكرم توفيق أمام نيجيريا: نتمنى أن تكون بسيطة|فيديو

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أنه قلق من إصابة أكرم توفيق لاعب المنتخب الوطني، خلال مباراة مصر ضد نيجيريا.

وقال حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن أحد أعضاء الجهاز الفني أبلغه وهو في حالة من القلق، أن الإصابة التي تعرض لها أكرم توفيق في بداية المباراة مُقلقة.

وتابع حتحوت: “إن شاء الله ستكون إصابة بسيطة، لكنها واضحة أنها في الركبة، وسقوط اللاعب مع التواء قدمه تجعلنا قلقين للغاية، لكن نتمنى أن تكون بسيطة”.

ويجري أكرم توفيق مدافع المنتخب الوطني أشعة على الركبة، اليوم، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة اليوم أمام نيجيريا، بكأس الأمم الإفريقية، وذلك في إحدى المستشفيات المعتمدة في البطولة بمدينة جاروا، وعلى ضوء نتيجتها سيتم تحديد مدى الإصابة.

كما يجري أيضًا أحمد أبوالفتوح أشعة لتحديد مدى إصابته التي تسببت في تغييره بين شوطي المباراة.

ولقى منتخب مصر الهزيمة بهدف نظيف أمام نيجيريا في بداية مشواره بكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وظهر منتخب مصر بحالة سيئة تماما، وكأنه شبح للمنتخب الأكثر تتويجا بكأس الأمم الإفريقية، وليس الفريق نفسه الذي يضم واحد من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.

واقتنصت نيجيريا أول 3 نقاط في المجموعة وقطعت شوطا كبيرا في التأهل إلى ثمن النهائي، بينما بدأت مصر البطولة بهزيمة لتظل بلا رصيد من النقاط، حتى ملاقاة غينيا بيساو في الحولة الثانية.