نهال عنبر في نصيحة لمتابعيها: متعلقش نفسك بحد

نشرت الفنانة نهال عنبر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وعلقت نهال عنبر علي الصورة قائلة: "القريب منك النهاردة قريب من غيرك بكرة ف متعلقش نفسك بحد وخلي دايما تركيزك ازاي تكسب نفسك مش الناس".

يذكر ان تحدثت الفنانة نهال عنبر عن مشاركتها في مسلسل "الحلم"، قائلة: "انا عاملة دور جديد خالص عمري ماعملته .. وهو عبارة عن سيدة تعيش على طبيعتها وعصبية وشعنونة ولكن في نفس الوقت طيبة جداً".

وأضافت “عنبر” في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، قائلة: "وظاهرة بدور إني سيدة بتحب ابنها وعيزاله الصح دايماً .. وهذه السيدة على قدها مادياً ولكن ذكية جداً وبتحلم لابنها كل الخير .. وديه الأم المصرية الأصيلة".

ونوهت الفنانة أنه تم تصوير المسلسل في حي الأسمرات، معقبة: "الحي جميل جداً وأنا محستش إني متضايقة وأنا بصور فيه .. مكان فيه كل حاجة .. ومنظم ونظيف .. والشقق جميلة وحلوة أوي".

وعقبت نهال عنبر: "أنا مش بقول الكلام ده كدعاية وكده .. لأ ده الحقيقي والله .. ووجودنا في المكان وعلى أرض الواقع في الحي نفسه، كان شيء مهم جداً".

وأردفت الفنانة: "إن شاء الله دور هيعجب الناس يارب .. أنا عملت على قد ما أقدر وربنا يقدرني .. المسلسل كله بشخصياته مهمة وقوية وليست هامشية".