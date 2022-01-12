بالتطعيم والكمامات.. أبرز إجراءات ألسن عين شمس لحماية أعضاء الكنترول ضد كورونا

أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، أن الكلية تراعى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تم التشديد على إبراز شهادة الحصول على تطعيم فيروس كورونا، بالإضافة للتشديد على ارتداء الكمامة الطبية وعدم الزحام وتعقيم قاعات الامتحانات بين الفترات، للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من انتشار عدوى كورونا.

و أعلنت عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، أن إدارة الكلية اتخذت خطوات واسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال فترة امتحاناتهم، حيث قامت وحدة إدارة الأزمات و الكوارث بوضع خطة استباقية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال رش وتعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، توفير الكمامات اللازمة والقفازات لأعضاء الكنترول ولأعضاء فريق الأمن والدفاع المدني والمراقبين والعمال المكلفين بأعمال الامتحانات، و توفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد ، وتم التنبيه على الأطباء بالمركز الطبي بالاستعداد لأى حالة طارئة أثناء الامتحانات.

وشددت الدكتورة سلوى رشاد، على ضرورة التزام جميع منتسبي الكلية بارتداء الكمامات والقفازات عند الدخول من بوابات الجامعة وأثناء فترة الامتحان، كما سيتم خلال فترتي الامتحان اتخاذ إجراءات التعقيم اللازمة للجان، و تهوية لجان الامتحانات بصورة جيدة، وقللت الكلية اعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات منعا للكثافة الطلابية وذلك فى اطار الحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وأوضحت عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل بدء الفترة الأولى وبين فترتى الامتحانات تحت إشراف مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالكلية، إلى جانب التنبيه على عدم التكدس على منافذ بيع المأكولات والمشروبات داخل حرم الكلية، وتنظيف دورات المياه بالكلور والصابون وتعقيمها باستمرار، وعدم السماح للطلاب بالانتظار فى حرم الكلية بعد أدائهم للامتحان وذلك لمراعاة سياسة التباعد الاجتماعي، كما سيتم تعقيم الكنترولات يومياً بعد انتهاء الامتحان .

و أوضحت أن الخطة التأمينية لعملية الامتحانات تضمنت تعميم التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية على الطلاب وأعضاء الكنترول والمراقبين:

- الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل حيث سيتم قياس درجة الحرارة قبل دخول الكلية.

- مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب والآخر عند الانتظار أمام بوابات الكلية للدخول.

- التوجه لمقر لجنة الطالب فور الدخول لحرم الكلية و الانتظار بها.

- التزام الطالب والمراقبين بارتداء الكمامة والقفازات الخاصة به منذ دخوله بوابة الجامعة والكلية و طوال فترة الامتحان.

- غير مسموح بتداول الأدوات المكتبية بين الطلاب أثناء الامتحان.

- غير مسموح بتداول الأدوات الوقائية الخاصة بالطالب داخل اللجنة (المناديل و مواد التعقيم و القفازات).

- مراعاة إحضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب حيث لن يتم تداول أي مشروبات أو مأكولات داخل اللجان.

- مراعاة الانصراف من اللجان بنظام ودون تدافع أو تزاحم.

- ممنوع التجمعات داخل حرم الكلية ويجب المغادرة فور الانتهاء من الامتحان.