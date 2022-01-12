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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه عن حي غرب مدينة سوهاج 5 ساعات.. اليوم

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن حى غرب مدينة سوهاج اليوم الأربعاء الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعين مساءً وحتى الخامسة فجرا يوم الخميس الموافق ١٣ من نفس الشهر ولمدة ٥ ساعات للقيام بأعمال إعدام خطوط مياه الشرب القديمة بشارع الجرجاوية الشرقى بمنطقة الشهيد.

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وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بالابلاغ الفورى عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكتروني www.scww.com.eg.


وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

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