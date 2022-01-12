الرئيس السيسى: الدولة خففت الأعباء عن القطاعات المتضررة من كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن كافة الدول تعاملت مع أزمة كورونا وفقا لمعطيات خاصة بها وتم اتخاذ الإجراءات الصحية وإرشادات منظمة الصحة العالمية معقبا " دول مواطنينا وبنخاف عليهم" .

وأضاف الرئيس السيسى ، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث بمنتدى الشباب العالمى ، أن الدولة المصرية قامت بتخفيف الأعباء عن الفئات التى تضررت من جائحة كورنا ومنهم القطاع السياحى والقطاعات الأخرى .

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى أن الحكومة قامت بتسليم المواطنين وحدات سكنية تليق بهم معقبا " ادوا فرصة للشباب اللى جايين من الخارج يرى تجربتنا للاستفادة منها " .