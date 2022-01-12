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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسى: الدولة خففت الأعباء عن القطاعات المتضررة من كورونا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ،  إن كافة الدول تعاملت مع أزمة كورونا وفقا لمعطيات خاصة بها وتم اتخاذ الإجراءات الصحية وإرشادات منظمة الصحة العالمية معقبا " دول مواطنينا وبنخاف عليهم" .

وأضاف الرئيس السيسى ،  خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث بمنتدى الشباب العالمى ، أن الدولة المصرية قامت بتخفيف الأعباء عن الفئات التى تضررت من جائحة كورنا ومنهم القطاع السياحى والقطاعات الأخرى  . 

وأشار  الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى أن الحكومة قامت بتسليم المواطنين وحدات سكنية تليق بهم معقبا " ادوا فرصة للشباب اللى جايين من الخارج يرى تجربتنا للاستفادة منها " .

 

الرئيس السيسي كورونا منظمة الصحة العالمية الدولة المصرية الشباب

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