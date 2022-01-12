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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه أسيوط: متابعة يومية للموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

صدى البلد

ناقشت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية تطوير قري الريف المصري في الاجتماع الدوري المنعقد برئاسة اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس شركة أسيوط، مع السادة مهندسي الشركة والاستشاريين القائمين على التنفيذ والمقاولين ومديري عموم المناطق لعرض أي مشكلة حقيقية تعرقل سير الأعمال التنفيذية الجارية.

وصرح "رئيس الشركة" أثناء الاجتماع أن الهدف من عقد اجتماعات ومناقشات دورية خاصة بالوضع التنفيذي للمبادرة الرئاسية التحقق من سلامة سير الأعمال التنفيذية مقارنة بالجدول الزمنى الموضوع للانتهاء في التوقيتات المحددة تنفيذا لتكليفات اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال "درة"  أن محافظة أسيوط تحدى بنصيب كبير من المبادرة الرئاسية فى ٧ مراكز، جاء العمل بهذه المراكز لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي بهم وتدعيمهم البنية الأساسية اللازمة للخروج بالقرية المصرية من العشوائية والتهميش إلى التنمية المستدامة التي تحقق تكامل المجتمع، و رقي أهدافه باستغلال كافة موارده البشرية والبيئية أثمن استغلال.

ونوه في نهاية الاجتماع بضرورة تقديم كافة التيسيرات اللازمة والمتاحة  لضمان الدفع بمنظومة العمل لتسريع معدلات الأداء التنفيذي، مع مراعاة المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية والتشغيلية للأعمال الجارية من مد وتدعيم شبكات، واحلال وتجديد لمحطات المياه والصرف، وعمل توسعات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطاقة الإنتاجية لمحطات أخرى، أو دق آبار جديدة، لضمان الانتهاء من كافة تلك الأعمال التنفيذية الجارية في المواعيد المحددة وفقاً للجداول الزمنية المقررة، الأمر الذي يدعو إلى تكثيف الجهود.

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