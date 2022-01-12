كلوب يؤكد اقتراب محمد صلاح من تجديد عقده مع ليفربول

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أنه متفائل بتجديد عقد محمد صلاح مع النادي الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية:"أعتقد أنه من الخطير حقًا إجراء هذه المقابلات، هذا هو المكان الذي نحن فيه، هذه الأشياء تستغرق وقتًا ولايمكنني تغييرها."

وأضاف:"لا أشعر بالقلق حول تجديد عقد محمد صلاح، والمحادثات تجري كما يجب ومتفائل بإنهاء الموضوع سريعاً."

وزاد:"أنا متفائل بذلك. المشجعون ليسوا متوترين مثلك، هم يعرفون الأشخاص المعنيين، المحادثات جيدة، ولا يمكننا قول أي شيء عن ذلك."

يُذكر أن محمد صلاح قد أكد في تصريحات صحفية أنه يريد البقاء في صفوف ليفربول، لكن الأمر ليس بيده على حد قوله.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل 2022-2023.

ويستعد ليفربول لمواجهة ارسنال غدًا، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.