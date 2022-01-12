جلسة مثيرة بـ 4700 جنية.. تفاصيل إعلان جلسات فيفي عبده في أبو ظبي

أثارت الفنانة فيفي عبده الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عبر حسابها على موقع السوشيال ميديا «انستجرام»، عن إقامتها جلسات غير مفهومة الهدف بالحجز المسبق بإحدى منتجعات مدينة أبو ظبي.

ما أثار التعجب والجدل على مواقع السوشيال ميديا، كون أن إعلان فيدي عبده، الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه تحديد إحدى المنتجعات سعر معين لمقابلتها!!.

إعلان فيفي عبده

جاء في إعلان الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، إعلان إحدى منتجعات مدينة أبو ظبي، مقابلة فيفي عبده لمدة ساعتين مقابل أسعار معينة تتفاوت حسب الفئة المختارة وفرق الأموال.

يستطيع وفقًا للإعلان كل من يحجز فئة البلاتينيوم أن يستمتع بجلسة «مثيرة» مع فيفي عبدة لمدة ساعتين من 11 صباحًا وحتى 1 ظهرًا يوم السبت والأحد 22 و 23 يناير الجاري.

جلسة مثيرة مع فيفي عبده

يوضع الإعلان أن أصحاب فئة البلاتينيوم يمكنهم الاستمتاع بجلسة مثيرة مع الفنانة يفي عبدة لمدة ساعتين، حيث يشمل العرض إلقاء التحية والتصوير وفرصة تناول الغداء مع الفنانة مقابل 1100 درهم إماراتي، أي ما يعادل 4700 جنية مصري، للشخص الواحد.

أصحاب الفئة الذهبية سوف يتمكنون من لقاء فيفي عبده أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة 4 وحتى 5 ونصف مساءًا، ويمكنهم خلال اللقاء التحية وفرصة التصوير معها مقابل 750 درهم إماراتي، ما يقابل 3200 جنية مصري، للشخص الواحد.

إعلان فيفي عبده

عرض للغرف المميزة

حمل إعلان إحدى المنتجات في مدينة أبو ظبي، للفنانة فيفي عبده، تنويهًا غامضًا، عن إتاحة عروض للغرف المميزة، دون توضيح طبيعة الفعالية المقامة بها، مع التشديد على تواجد شهادة تطعيم صالحة و 48 ساعة نتيجة PCR سلبية إلزامية.

كشف الغموض

لم توضح الفنانة فيفي عبده عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الالكتروني انستجرام، أي تفاصيل حول هذا الإعلان المبهم، لكن الموقع الإلكتروني لمجموعة الفنادق المنزهة عن الإعلان كشف عن تفاصيل الأمر، موضحًا أن هذه اللقاءات ستكون للسيدات فقط مقابل جلسات وكورسات رقص تقدمها الفنانة بنفسها.

تأجيل فعاليات لقاءات فيفي عبده

أعلنت فيفي عبده، تأجيل الحدث الذي كان مقررا حضورها في فعالياته بإحدى منتجعات أبو ظبي نهاية الشهر الجاري، في منشور لها على إنستجرام.

وكتبت فيفي عبده عبر حسابها: "كنت أعلنت امبارح عن إيفنت ليا الشهر ده في أبو ظبي بعتذر منكم انا هأجل الايفنت ده لظروف انشغالي في مصر.. متحمسة جدا أقابل كل السيدات اللي كنت هاشوفهم في أبو ظبي ونتغدى ونتصور مع بعض وإن شاء الله هعلن لكم الميعاد الجديد قريبا".