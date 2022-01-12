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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كنزي عمرو دياب تكشف عن صورة حبيبها للمرة الأولى

كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب

نشرت كنزي عمرو دياب ، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع حبيبها وهو يمسك يدها ويتجولان في الشارع. 

ولم يظهر وجه حبيب كنزي عمرو دياب في الصورة الأولى، لكنها قامت بنشر صورة منفردة له من ألبوم الصور التي شاركته لمتابعيها، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها كنزي عن صورة حبيبها. 

عمرو دياب وعزيز الشافعى 

وكان حل الملحن والشاعر الغنائى عزيز الشافعى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري؛ احتفالا بنجاحاته فى عام 2021، وتحديث فيه عن عمرو دياب وتعاونه مع عدد من المطربين والمطربات في كثير من الأعمال الفنية والأغنيات التي حققت نجاحا كبيرا سواء من خلال الألحان أو الكلمات والألحان سويا.

وتحدث الملحن عزيز الشافعى خلال ندوته عن الهضبة عمرو دياب وسر اختياره لأغانيه فى الأعوام الأخيرة.  

وقال عزيز الشافعى: "عمرو دياب ينافس دوليا وليس محليا ولديه رؤية ومقاييس لاختيار اغانيه من بينها الهدف من الأغنية وتوقيتها والموضة الغنائية فى العالم الخارجى وليس العالم العربى فقط ".

 

كتر من قربك لـ عمرو دياب

يشار إلى أن أغنية كتر من قربك لـ عمرو دياب تمكنت من تصدر مؤشرات البحث بعد طرحها على إحدى المنصات الخاصة بإحدى شركات الاتصالات.

أغنية كتر من قربك لـ عمرو دياب تمكنت من  تصدر مؤشرات البحث رغم عدم طرحها على موقع  يوتيوب.

وطرح النجم الكبير عمرو دياب أغنية جديدة تحمل اسم “كتر من قربك ”، والتى تعد واحدة من أغانى البومه الذى يطرح أغانيه تباعاً.

"كتر من قربك" كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وهندسة صوت أمير محروس. 

 

خطبة نور عمرو دياب 

في أغسطس الماضي، نشرت نور عمرو دياب، مقطع فيديو مباشرا عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور إنستجرام، كشفت من خلاله عن خطبتها لشخص لم تكشف هُويته، وتحدثت في الفيديو لمحبيها ومتابعيها عن تفاصيل خطبتها مؤخرا.

وقالت نور عمرو دياب في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع خطيبها، وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت أن خطيبها أفريقي بريطاني، ولم تكشف عن شخصيته. 

من هو خطيب نور عمرو دياب 

وبتتبع حساب نور عمرو دياب؛ وجد عبر ستوري إنستجرام، إعادتها نشر صورة حديثة لها، وقام شاب بكتابة عبارة «بحبك بالإنجليزية »، وبادلته نور نفس العبارة أيضا، وبتتبع حساب هذا الشاب وجد أن اسمه «كيران» ويحمل الجنسية البريطانية وأصوله من دولة غانا  كما هو مدون عبر حسابه، ولكن ملامحه أوروبية، ما يرجح أنه يكون خطيب نور الذي أعلنت عنه قبل ساعات.

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