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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامٍ بالنقض: عقوبة مصور معلمة الدقهلية تصل لـ15 سنة في هذه الحالة

معلمة الدقهلية
معلمة الدقهلية

كشف المحامى بالنقض أيمن محفوظ، عن العقوبة التى ستوقع على مصور معلمة الدقهلية، أثناء الرقص بأحد المراكب مع زملائها، وهو ما تسبب لها فى مشكلات كثيرة.

وقال المحامى بالنقض، خلال حواره ببرنامج “علامة استفهام”، إن هذا الشخص لا توقع عليه أى عقوبة ولم يرتكب جريمة، إذا كان يصور برضاء الشخص، وبدون قصد في تسبب مشكلة.

وتابع "لكن إذا قام بالتصوير دون رضاء الشخص أو بسبب عمل مشكلة ثم تم مشاركة الفيديو، سيكون متهما وتوقع عليه عقوبة كبيرة"، مؤكدا أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.

ولفت إلى أن التصوير مباح، ولكن من قام بالتصوير لعمل مشكلات وتقديم بلاغات، حتى وإن كان الفيديو صحيحا توقع عليه عقوبة جنائية.

وأوضح أن العقوبة التى ستوقع على من مصور معلمة الدقهلية تصل لـ 15 سنة، إذا كان هذا الشخص موظفا واستغل وظيفته، وكان يريد افتعال مشكلات للمعلمة.

معلمة الدقهلية الفيديو

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