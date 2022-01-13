اليوم.. انطلاق المؤتمر السادس عشر للروماتيزم بطب عين شمس

ينظم قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر السادس عشر للقسم، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و د. منى السباعي رئيس قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل ورئيس المؤتمر.

ويأتي ذلك يومي 13-14 يناير ٢٠٢٢، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور لفيف من أساتذة الطب الطبيعي والروماتزم والتأهيل بالجامعات المصرية من أعضاء هيئه التدريس و أطباء من وزارة الصحة و الهيئات التعليمية و الشرطة والقوات المسلحة، صرحت بذلك د. منى السباعي رئيس المؤتمر.

وأضافت أنه قد سبق المؤتمر ثلاث ورش عمل عن الموجات الصوتية التشخيصية للأعصاب وأخري للمفاصل والعضلات وكذلك ورشة لحقن المفاصل.