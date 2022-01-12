جاهزون لأي سيناريو.. اتحاد الكرة يكشف موقفه من إقالة كيروش والشرط الجزائي|فيديو

قال محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ، إن الشعب المصري بالكامل تحدث عن مباراة المنتخب مع نيجيريا أمس وإن أداء اللاعبين لم يكن على ما يرام وهذا لم يحقق طموح وأحلام المصريين واتحاد الكرة لم يعجبه أداء المنتخب “ إحنا زي المصريين”.

وأكد أن مجلس الإدارة تحدث أمس طوال الليل عن سبب انخفاض أداء المنتخب.

وأضاف أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناه " إم بي سي مصر " ، إن الاتحاد الآن ينظر إلي مساندة المنتخب ولا ننظر إلي الشرط الجزائي الخاص بكيرروش ولا برحيله ، مشيرا إلي أن الاتحاد جاهز إلي أي سيناريو .

وأوضح أبو الوفا ، إن المنتخب يجب أن ندعمه في المباراتين القادمتين حتي يصل إلي الدور الـ16 والدورالـ8 والمربع الذهبي ويحصل علي الكأس ، مؤكدا أن الاتحاد لا يفكر إلا في ذألك وليس هناك حساب إلي احد إلا بعد انتهاء البطولة.

وتابع : أن الشرط الجزائي الخاص بكيروش يمثل 150% من فترة عقده المتبقي مؤكدا أن عقد كيروش ينتهي في كأس العالم القادم ويجب إلا نتطرق إلي الشرط الجزائي الخاص بيكروش وبرحيله.