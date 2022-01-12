أحمد موسى لوزير المالية: هو لازم نستلف.. ومعيط: فوائد الديون 579 مليارا

وجه الإعلامي أحمد موسى، سؤالا لـ محمد معيط وزير المالية، قائلا :"هو لازم نستلف"، ليرد وزير المالية، قائلا :"علينا التزامات وفوائد الديون 579 مليار".

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة توفر 5 ملايين فرصة عمل بمتوسط دخل شهري 4 آلاف جنيه.

وحول الهجوم الذي يتعرض له من البعض قال وزير المالية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد ، على هامش منتدى شباب العالم «التاريخ سيحكم علينا، أتذكر المهندس الراحل حسب الله الكفراوي وهو يتعرض للهجوم أمام البرلمان بسبب مدينة العاشر من رمضان، واتهم حينها بإلقاء أموال البلد في الصحراء، والآن تحولت المدنية إلى قلعة صناعية».

وحول دعم رغيف الخبز «مع ارتفاع سعر طن القمح، تصل تكلفة رغيف الخبز إلى 75 قرشا، المواطن يدفع 5 قروش والدولة تتولى دفع 70 قرشا»، مؤكدا توسع الدولة في زراعة القمح لتقليل الاستيراد.

وأضاف «زيادة عدد السكان 2 مليون سنويا تحتاج إلى توفير سكان وتعليم مناسب، في ظل تقلص مساحة الأرضي الزراعية وهو ما يعني تراجع الإنتاج، وبالتالي نلجأ إلى الاستيراد بالعملة الصعبة»، مردفا «لازم كلنا نفكر مع بعض بلدنا هتروح فين، الأجيال القادمة لها حق في الأراضي الزراعية التي تتآكل» ».

وأردف « ينفع تبني على الأرضي الزراعية الأكثر جودة وتقولي روح صلح في الصحراء إحنا بالمنظر ده نأخذ بلدنا إلى المجهول، هتسيب ولادك وأحفادك يروح السوق يلاقوه فاضي، نحن نتحمل مسؤولية هذه الفترة ثم نعود إلى صفوف المواطنين».

وأشار إلى أن حجم زيادة أسعار القمح بعد ارتفاع الأسعار، تبلغ 11 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصر تستورد من 13 إلى 15 مليون برميل بترول سنويا، وتحريك الأسعار يصدر من لجنة التسعير.

وأوضح أن اكتشافات الغاز وفرت ما يقرب من 500 مليون دولار قيمة الاستيراد، معربا عن أمنيته بعودة السياحة إلى وضعها الطبيعي.

وكشف وزير المالية أنه سيتم إجراء حوار مجتمعي حول الموازنة الجديدة الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الضرائب بكافة أنواعها والجمارك تمثل من 70 إلى 75% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، مضيفا «حياة كريمة مشروع قومي وإحنا معاه للآخر، كونه سيغير في معدلات الفقر».

وأضاف «فقدنا 400 مليار جنيه على مدار العامين الماضيين بسبب فيروس كورونا، فضلا عن إنفاق ما يقرب من 150 مليار إلى 200 مليار إضافية بسبب الأزمة ذاتها».

وأشاد وزير المالية بمنظومة التأمين الشامل «طبق في بورسعيد، وسيستكمل في الأقصر، برنامج طموح وسيساهم في تقليل معدلات الفقر، المواطن سيجري العملية بـ 300 جنيه كحد أقصى»، موضحا أن معدل الفقر انخفض إلى 29%.

