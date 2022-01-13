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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد من مؤسسة القادة يشارك في منتدى شباب العالم للمرة الثالثة

وفد من مؤسسة شباب
وفد من مؤسسة شباب القادة يشارك في منتدي شباب العالم

شارك وفد من مؤسسة شباب القادة للمرة الثالثة علي التوالي في منتدي شباب العالم في نسخته الرابعة المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

ضم وفد المؤسسة النائب أحمد فتحي المدير التنفيذي للمؤسسة ووكيل لجنة التضامن بالبرلمان، وأسامة هشام نائب المدير التنفيذي، وأحمد حسام مدير منصة الأنشطة الطلابية، وصفاء حسني مديرة برامج القادة و التعليم الفني، واسلام حمدي مشرف برنامج القادة، وبلال الهلباوي منسق منصة الأنشطة الطلابية، وإبراهيم ايهاب من الفريق الاعلامي للمؤسسة.

وأكدت مؤسسة شباب القادة، خلال بيان لها، أنها دائما تحرص علي المشاركة الدائمة في مختلف الجلسات و ورش العمل للتعرف على إنجازات و مشاركة الخبرات بين الشباب من مختلف أنحاء العالم، حيث أن فريق المؤسسة قام بشرح البرامج و مراحلها و العائد المرجو منها مع مختلف الحضور.

وأوضحت المؤسسة، أن منتدى شباب العالم هو حدث عالمي بأيدى وأفكار مصرية تستضيفه أرض الفيروز "شرم الشيخ" ويحضره الآلاف من المشاركين من جميع أنحاء العالم فهو بلا شك الحدث الأكبر والاستثنائي ويعتبر أحد أهم الأحداث لتشكيل وعي الشباب والحديث عن مستقبلهم ومستقبل العالم.

وأضافت، أن منتدى شباب العالم فرصة كبيرة لتلاقي شباب العالم في مكان واحد ولتبادل الثقافات، كما أن المنتدى ينظم في ظل إجراءات احترازية شديدة ضد وباء كورونا ونجاح الدولة المصرية في مواجهة الوباء.

وتابعت مؤسسة شباب القادة، أن المنتدى يمثل فرصة ذهبية للتحاور بين الشباب من مختلف جنسيات العالم وتبادل الثقافات بينهم على أرض مصر، بجانب أنه يمثل فرصة هامة  للتحاور بين القيادة السياسية والشباب إذ أنها تؤمن بقدرات الشباب وتطلعاتهم وتعمل على الاستفادة منها والنظر لها بعين الاعتبار .

شرم الشيخ البرلمان الرئيس عبدالفتاح السيسي مواجهة الوباء الانشطة الطلابية وفد من مؤسسة شباب القادة

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