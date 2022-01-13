اليمن.. الجيش يعلن نتائج العمليات العسكرية في شبوة ومأرب

كشف الجيش اليمني، أمس الأربعاء، عن نتائج العملية العسكرية ضد ميليشيات الحوثي في شبوة ومأرب.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، إن مقاومة عصابة التمرد والانقلاب الحوثية، قائمة دفاعاً عن الشعب اليمني والقضاء على المشروع الإيراني، مثمنًا انطلاق عملية حرية اليمن السعيد.

وثمَّن الجيش اليمني انتصارات ألوية العمالقة بتحرير كامل مديريات بيحان الثلاث (بيحان – عسيلان – عين) غربي محافظة شبوة، والبالغة مساحتهن (4672) كيلومترًا مربعًا، بعد عمليات هجومية استمرت عشرة أيام متواصلة.

وأضاف أن "الفرق الهندسية التابعة للجيش وألوية العمالقة أزالت الغاما زرعتها الميليشيا الحوثية، وتم إعادة السكان إلى مناطقهم، منوها بأن مدفعية الجيش وقوات العمالقة دمرت مواقع وتحصينات وأطقم وآليات وأسلحة الميليشيا الحوثية".

وشاركت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بضربات جوية مركزة استهدفت عشرات المواقع وتجمعات الميليشيا وكبدتها خسائر كبيرة، وجنوبًا شنت قوات الجيش وألوية العمالقة عمليات هجومية بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في مديرية حريب، وتم تحرير مساحات شاسعة وهيئات حاكمة في المديرية.

وحققت قوات الجيش وألوية العمالقة التحاما في جبهات مأرب الجنوبية، بعد قطع خطوط الإمداد عن المليشيا الحوثية، وتسيطر قوات الشرعية الآن على الطرق الرئيسة والفرعية الرابطة بين محافظتي مأرب وشبوة، وغيرت العمليات الهجومية موازين واستراتيجية المعركة، وتم تحقيق مكاسب مهمة.

وتقدم الجيش بمختلف الجبهات ولاقى إسنادًا من رجال القبائل، وتم تحرير عدة مناطق أهمها منطقة العكدة الاستراتيجية المحاذية للبلق الشرقي ومواقع مهمة في منطقة العمود والأعيرف ولضاة والبور والنقعة في مديرية الجوبة والتقدم مستمر نحو منطقتي أم ريش وملعا في حريب.

وفي محافظة البيضاء، تم تحرير عزلة مسور آل دباش، وعزلة اللخف، والساحة، المركز الإداري لمديرية نعمان، وتكبيد الميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، ولاذ عناصرها بالفرار إلى عقبة القنذع، حيث يتم استهدافها من قبل الطيران والمدفعية.

ووفق الجيش اليمني، من المقرر تحرير محافظة البيضاء ذات الأهمية الاستراتيجية التي تتوسط ثمان محافظات يمنية محررة، هي مأرب، شبوة، أبين، لحج، والضالع، وثلاث غير محررة هي صنعاء، ذمار، وإب.