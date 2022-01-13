الطفلة جنى في منتدى شباب العالم تلبية لدعوة الرئيس السيسي..فيديو

قالت الطفلة جنى المشاركة في منتدى شباب العالم تلبية لدعوة الرئيس السيسي ، أنا أعجبت جدا بالمنتدى وأعجبت به لأنه يوجد به أشخاص كثيرون ويعرفونني .

ومن جانبها أضافت والدة جنى خلال تصريحاتها لبرنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي" ، حضرنا إلي المؤتمر بناء علي دعوه الرئيس السيسي وهذا لان جني التقت بالرئيس عند زيارته إلي أسوان في قرية غرب سهيل وحدث بينها وبين الرئيس حديث وكانت سعيدة جدا .

وأوضحت والدة جنى ، أنهم لأول مرة يحضرون منتدي وجني كانت سعيدة جدا واستغربت من عدم وجود أطفال في سنها وقلت لها إنها أصغر مشاركة في المنتدي .

