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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تصدر مستحضرات تجميل بقيمة 311 مليون دولار خلال 2021.. بالأرقام

صدى البلد

زادت صادرات مستحضرات التجميل حوالي 311 مليون دولار خلال 2021 مقارنة بـ223 مليون دولار عام 2020 لتشهد نسبة الزيادة حوالي 39%.

وأكد تقرير المجلس التصديرى للصناعات الطبية، والذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، تحقيق قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية زيادة بنسبة 10% خلال  العام الماضي لتسجل نحو 97 مليون دولار في مقابل 89 مليون دولار عام 2020.

وأشار المجلس إلى قيامه بنهاية الشهر الماضي  بتكريم عدد من الشركات الطبية في قطاع الأدوية البشرية والبيطرية لما حققته من زيادة في قيمة صادراتها ونسب صادراتها وعدد الدول المستهدفة.

ولفت المجلس إلى قيامه خلال العام الماضي بتنظيم العديد من الأنشطة في إطار “مبادرة معاً للتصدير”، والتي أطلقها المجلس في عام 2020 لزيادة صادرات قطاعات الصناعات الطبية الثلاثة والتي بدأها المجلس التصديري منذ فبراير 2021 بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات لشركات المستلزمات والاجهزة الطبية لكيفية نفاذ تلك المنتجات إلى السوق الأفريقية.

ونوه إلى أنه تم تنظيم ورشة عمل في شهر مايو الماضي لشركات الأدوية واستعراض استراتيجية كيفية زيادة صادرات الدواء المصري إلى الدول الأفريقية، والتي تعتبر من أهم الأسواق المستهدفة لتلك القطاعات خلال الفترة القادمة.

ونظم المجلس التصديري بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، مؤتمرا موسعا لشركات الأدوية لاستعراض البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي تحصل عليه شركات الأدوية لأول مرة، والتركيز على أهم المزايا التي يتيحها البرنامج الجديد لتحفيز الشركات لزيادة صادراتها وزيادة قدراتهم التنافسية في الأسواق المستهدفة.

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