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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحضور الرئيس السيسي.. صورة تذكارية لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب بمنتدى شباب العالم

خريجي الأكاديمية
خريجي الأكاديمية للتدريب

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية لخريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، خلال فعاليات اليوم الأخير للمنتدى.

في سياق متصل، يشهد اليوم الأخير لـ منتدى شباب العالم، الجلسات الختامية، وإعلان التوصيات للمنتدى في نسخته الرابعة، والتي أقيمت في شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح  السيسي.

تفاصيل اليوم الختامي لمنتدى شباب العالم

ويأتي جدول أعمال اليوم الرابع للمنتدى كالتالي:

  • حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب.
  • من الساعة 6 وحتى 7 مساء جلسة إعلان التوصيات.
  • إطلاق مشروع النصب التذكاري لإحياء الإنسانية من 7:30 حتى 9 مساءً.

منتدى شباب العالم، هو حدث سنوي عالمي يقام في مدينة شرم الشيخ، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاد المنتدى في نسخته الرابعة الجارية، بعد توقف دام سنتين بسبب ظروف جائحة كورونا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب شرم الشيخ

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