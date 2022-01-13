الزراعة تواصل متابعة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة أصولها في محافظة دمياط

قام د.حسن الفولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة بزيارة إلى محافظة دمياط لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة اصول وزارة الزراعة في المحافظة رافقهما المهندس سميح عبدالسميع مدير مديرية الزراعة في دمياط ، وذلك بتكليف من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وخلال الزيارة تم التأكيد على تطبيق قدر كاف من المرونة في توزيع الأسمدة على المزارعين وتوزيع الأسمدة طوال أيام الأسبوع والالتزام بالبيع وفقا للأسعار المحددة وان يتم إعلانها للمزارعين بأماكن ظاهرة وواضحة بالجمعيات مع حث جميع المزارعين على سرعة استلام كارت الفلاح .



كما تم التأكيد على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة برفع كفاءة الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق عائد اقتصادي مع مراعاة ضوابط وإجراءات الحوكمة والفصل بين الاختصاصات في تنفيذ الأعمال مع ضرورة الاستماع لآراء وشكاوي المزارعين والعمل على إيجاد حلول لها.