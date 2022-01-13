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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصطفى بكري ينعى المستشارة تهاني الجبالي والإعلامي وائل الإبراشي بكلمات مؤثرة.. فيديو

تهاني الجبالي ووائل
تهاني الجبالي ووائل الإبراشي

قال الإعلامي مصطفى بكري، رحلت هذا الأسبوع المستشارة تهانى الجبالي، والإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدا أن المستشارة تهانى الجبالى قيمة وطنية كبيرة ودافعت عن الدور المصري والمواقف الوطنية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، المستشارة تهانى الجبالي كان لها رأيها القوى والفعال بزمن الإخوان ولها مواقف محددة وحاسمة.
 

وتابع مصطفى بكري، أن المستشارة تهاني الجبالي، كانت قيادة ورمز وطني كبير.

 

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن   الإعلامي وائل الابراشي كان مهنيا ووطنيا ولا نستطيع أن نختلف على وطنيته أو مواقفة ومنذ سنوات طويلة وكانت جنازته في بلدته حضرها آلاف البشر الذين خرجوا يودعونه.

 

مصطفى بكري صدى البلد وائل الإبراشى كلمات مؤثره بكرى

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