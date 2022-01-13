مجهول .. خالد منتصر يفجر مفاجأة جديدة عن وفاة وائل الإبراشي ..فيديو

قال الكاتب الصحفي خالد منتصر، إنه تم إجراء تجارب سريرية على الراحل وائل الإبراشي بعلاج مجهول الهوية أدى إلى وفاته.

وأضاف "منتصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "يجب على أي شخص عدم تناول أي دواء غير معلوم المصدر، ولا أن يسمح لأي طبيب أن يقوم بإجراء تجربة الدواء عليه".

وأضاف: "ما حدث مع وائل الإبراشي أنه أخذ أقراص مجهولة مكتوب عليها جرعة كورونا"، لافتا: "ممنوع إجراء تجارب على أي أدوية جديدة خارج هذا النطاق بالمنزل، لأن إجراء التجارب السريرية له قواعد خاصة".

وأوضح: "يجب اتباع بروتوكول معين وليس هناك مساحة للإفتاء في مثل هذه المسائل"، متابعا: "من يعالج وائل الإبراشي يجب أن يكون طبيب صدرية وليس طبيب جهاز هضمي".

وأردف الكاتب الصحفي خالد منتصر،: "ناقشت حالة وائل الإبراشي بهدف زيادة الوعي لدى الناس أثناء تعاملهم مع أي طبيب".