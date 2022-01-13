عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجهول .. خالد منتصر يفجر مفاجأة جديدة عن وفاة وائل الإبراشي ..فيديو

وائل الإبراشي
وائل الإبراشي

قال الكاتب الصحفي خالد منتصر، إنه تم إجراء تجارب سريرية على الراحل وائل الإبراشي بعلاج مجهول الهوية أدى إلى وفاته.

وأضاف "منتصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "يجب على أي شخص عدم تناول أي دواء غير معلوم المصدر، ولا أن يسمح لأي طبيب أن يقوم بإجراء تجربة الدواء عليه".

وأضاف: "ما حدث مع وائل الإبراشي أنه أخذ أقراص مجهولة مكتوب عليها جرعة كورونا"، لافتا: "ممنوع إجراء تجارب على أي أدوية جديدة خارج هذا النطاق بالمنزل، لأن إجراء التجارب السريرية له قواعد خاصة".

وأوضح: "يجب اتباع بروتوكول معين وليس هناك مساحة للإفتاء في مثل هذه المسائل"، متابعا: "من يعالج وائل الإبراشي يجب أن يكون طبيب صدرية وليس طبيب جهاز هضمي".

وأردف الكاتب الصحفي خالد منتصر،: "ناقشت حالة وائل الإبراشي بهدف زيادة الوعي لدى الناس أثناء تعاملهم مع أي طبيب".

التجارب السريرية وائل الإبراشى ام بي سي مصر تجارب سريرية الراحل وائل الابراشي وفاة وائل الإبراشي خالد منتصر

ترشيحاتنا

في الحفل الختامي.. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن فعاليات المنتدى..فيديو

شاهد.. لحظة الهجوم علي السفارة الأمريكية في بغداد بالصواريخ

فيديوجراف.. على أغاني شعبية .. التحقيق في واقعة رقص مدرس وسط الطلبة

سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

قريب أوي .. قصة حب هشام ماجد ودينا الشربيني في "حامل اللقب"

تعرف على نتائج مباريات اليوم في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسكندرية أكثر تضررا.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف.. ومصير الدراسة معلق

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

مجهول .. خالد منتصر يفجر مفاجأة جديدة عن وفاة وائل الإبراشي ..فيديو

السيسي يوجه رسالة للعالم.. هطلب من المصريين يتظاهروا فى الشوارع فى هذه الحالة ..فيديو

فرمان كيروش .. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو

تعافي عمرو أديب من فيروس كورونا

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل عرضه غدا

أجواء مبهرة وسط الجبل| شاهد الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم |صور

الإسكندرية أكثر تضررا.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف.. ومصير الدراسة معلق

أزمة قلبية وسكر واشتباه كسر|فريق الإسعاف ينقذ 3 داخل منتدى شباب العالم|فيديو وصور

فيديو

مكنش ينفع الشناوي يلعب.. شيماء البهنساوي: كيروش وضع تشكيل مصر غلط أمام نيجيريا.. فيديو

لم يقدموا المطلوب .. تصريحات وزير الرياضة عن خسارة المنتخب أمام نيجيريا

أزمة قلبية وسكر واشتباه كسر|فريق الإسعاف ينقذ 3 داخل منتدى شباب العالم|فيديو وصور

هل ستحصد مصر لقب أمم أفريقيا 2022 .. خبيرة فلك تجيب

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ