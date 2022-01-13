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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريب أوي .. قصة حب هشام ماجد ودينا الشربيني في "حامل اللقب"

بوستر فيلم حامل اللقب
بوستر فيلم "حامل اللقب"

روج الفنان هشام ماجد لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم “حامل اللقب”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر هشام ماجد صورة البوستر الرسمي للفيلم، بصحبه الفنانة دينا الشربيني، وعلق عليه كاتبًا: ""حامل اللقب “…. قريبا أوي بتاع أسبوعين كدة”.

 

برفقة دينا الشربيني.. هشام ماجد يتصدر البوستر الدعائي الأول لفيلم حامل اللقب

كريم فهمي يهنئ زوجة هشام ماجد بمناسبة عيد ميلادها

 

وكشف القائمون علي فيلم حامل اللقب عن البوستر الدعائى الأول للعمل،  حيث شهد الأفيش ظهور هشام ماجد برفقة دينا الشربيني.

وتقع دينا الشربينى فى قصة حب مع الفنان هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار من الرومانسية والفانتازيا وتقوم بدور والدة دينا الشربينى الفنانة ليلى عز العرب. 

ويُعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى للفنان هشام ماجد، بعدما تعاون في أعمال عديدة مع الفنان أحمد فهمي وشيكو، وكانت أبرز أعماله فيلمي"حملة فريزر" و"قلب أمه".

 

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