قريب أوي .. قصة حب هشام ماجد ودينا الشربيني في "حامل اللقب"

روج الفنان هشام ماجد لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم “حامل اللقب”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر هشام ماجد صورة البوستر الرسمي للفيلم، بصحبه الفنانة دينا الشربيني، وعلق عليه كاتبًا: ""حامل اللقب “…. قريبا أوي بتاع أسبوعين كدة”.

وكشف القائمون علي فيلم حامل اللقب عن البوستر الدعائى الأول للعمل، حيث شهد الأفيش ظهور هشام ماجد برفقة دينا الشربيني.

وتقع دينا الشربينى فى قصة حب مع الفنان هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار من الرومانسية والفانتازيا وتقوم بدور والدة دينا الشربينى الفنانة ليلى عز العرب.

ويُعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى للفنان هشام ماجد، بعدما تعاون في أعمال عديدة مع الفنان أحمد فهمي وشيكو، وكانت أبرز أعماله فيلمي"حملة فريزر" و"قلب أمه".