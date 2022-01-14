مناقشة ديوان "عكسولوجي" بقصر ثقافة دمياط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية الأدبية بمواقع فرع ثقافة دمياط التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

وأصدر الشاعر أحمد سعد آخر أعماله بعنوان "عكسولوجي" بنادي أدب قصر ثقافة دمياط الجديدة بحضور مثقفي ومبدعي دمياط، وأصدقاء النادي المحبين، فقد تناول كلا من الأديب الكبير سمير الفيل والأديب والناقد صلاح مصباح والشاعرة الكبيرة تقي المرسي مناقشة الديوان بإدارة محمد طاهر عشعش بعرض ورقات نقدية هامة تتسم بالموضوعية تلقي بأضوائها الهامسة نحو الإبداع الشعري بتجربة ديوان “عكسولوجي”.

تجربة شعرية

وقدم الشاعر سعد في البداية بعضا من نصوصه الشعرية بالديوان، كذلك كشف عن ملابسات تجربته الشعرية في هذا الديوان والأفكار الرئيسية به وما تميز به "عكسولوجي" عن ديوانه الأول "المواطن سحلب“، وأكمل بالإجابة على أسئلة الحضور بكل وضوح واهتمام، كما شارك عدد من الشعراء الكبار بمداخلات أضاءت النصوص منهم أحمد راضي وعبد الرحمن مقلد وأبو الخير بدر، وبالختام جاء تأكيد أدباء دمياط الكرام على أن شاعر الليلة قدم تجربة شعرية بشكل مغاير يميل للتجريب، بالإضافة إلى أن دمياط تمتلك من الشعراء الكثيرين المتميزين بأنفاس شعرية مختلفة وهذا لعبقرية موقع دمياط.

بالجلسة الأسبوعية لنادى أدب الطفل بقصر ثقافة دمياط الجديدة قدم الكاتب الكبير صلاح مصباح لقاء بعنوان "كيف تكتب قصة قصيرة " محورها عن أهمية اللغة في صياغة موقف قصصي، إلى جانب المكان المحدد بجغرافيا الواقع الذي يدور فيه الحدث القصصي والزمان كفاعل مكمل تدور فيه حركة أبطال القصة، كما شارك كلا من الشاعر إسلام موسى بقصيدة "لعبة الجمباز" والشاعر صلاح داود بقصيدة "أفلاطون" بالجلسة الأسبوعية لنادى أدب قصر ثقافة فارسكور .

ونفذ قصر ثقافة دمياط ورشة للرسم الحر مع الأطفال وتعليم رسم البورتريه والتلوين والظل والنور بتدريب الفنانة رشا الأغا، ومشاركة قصر ثقافة الطفل مع مؤسسة البنات لتنفيذ ورشة فنية عن رسم مصر القديمة مع مي العشري .