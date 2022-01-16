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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب سوء الطقس.. توقف حركة الصيد بعزبة البرج في دمياط

المطر في شوارع دمياط
المطر في شوارع دمياط

أعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج، توقف حركة الصيد بالعزبة نتيجة لعدم استقرار الأحوال الجوية حفاظا على أرواح الصيادين ولحين تحسن الاحوال الجوية.
 

في حين أعلنت هيئة ميناء دمياط استمرار استقبال السفن والحاويات  وان الجواز لم يتأثر بسوء الطقس. 

 

وتشهد حاليا مدن وقري محافظة دمياط موجة من الأمطار الغزيرة صاحبها برودة في الطقس في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 4 أمتار على حسب ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية. 
 
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، على جاهزية الاستعداد لأى طارئ في حالة سقوط الأمطار والسيول.


وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على جاهزية جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن والتواجد بالشارع والوقوف على مدى جاهزية عربات شفط مياة الامطار وتسليك كافة البالوعات بالشوارع الرئيسية والجانبية وقيام عمال الصرف الصحى بالتواجد على مدار اليوم في شوارع المدن والقري لمواجهة اى طوارئ.

 

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دمياط الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية قرى المحافظة مياه الأمطار

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