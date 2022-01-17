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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بمليون جنيه.. ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامى بالإسكندرية

الاجهزة الأمنية
الاجهزة الأمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت "10كيلو جرام" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1,000,000) مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية محافظة القليوبية مكافحة المخدرات امن الاسكندرية عنصر اجرامى قطاع مكافحة المخدرات لإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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