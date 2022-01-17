عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال مشاركته بالاجتماع الوزاري لمجلس السلم والامن الافريقي..

شكري: مصر تكثف جهودها لدعم قدرات الأفارقة الأشقاء في المناطق المتضررة من الإرهاب

شكري خلال مشاركته
شكري خلال مشاركته في اجتماع السلم والامن الافريقي

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين في الاجتماع الوزاري التشاوري بين مجلس السلم والأمن الإفريقي والدول الإفريقية الثلاث أعضاء مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وذلك عبر خاصية الفيديوكونفرانس.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أشاد خلال مشاركته في الاجتماع بالنهج الإفريقي الداعم لاستمرار التنسيق بين أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وذلك بهدف دعم المصالح والمواقف الإفريقية الموحدة بشأن قضايا السلم والأمن بالقارة.

وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على أهمية التضامن الإفريقي لدعم صمود القارة أمام كافة الأزمات التي تواجهها، لاسيما ظاهرة الإرهاب والتطرف، الأمر الذي يتطلب قيام مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في هذا الصدد وتقديم المساعدة للدول الأفريقية المتضررة من هذه الظاهرة ودعم المبادرات الإفريقية في هذا الشأن.

كما أوضح وزير الخارجية إيمان مصر بالدور الهام الذي تضطلع به التجمعات والآليات الإقليمية في إحلال الأمن والاستقرار في القارة، بجانب الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس الأمن لدعم القدرات الأمنية الخاصة بالتجمعات والآليات الإقليمية، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق تكثف مصر من جهودها لدعم بناء قدرات المؤسسات الإفريقية في المناطق المتضررة من ظاهرة الإرهاب عبر شتى الطرق، ومنها تقديم دورات تدريبية للقوات المشاركة في بعثات حفظ السلام الإفريقية.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتأثير التداعيات المناخية على السلم والأمن في القارة، وهو ما ستسعى مصر معه، خلال رئاستها المقبلة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، إلى التنسيق مع الدول الإفريقية من أجل الدفاع عن مصالح القارة وإبراز مواقفها الموحدة وإثارة شواغلها فيما يتعلق بالآثار السلبية لتغير المُناخ

وزير الخارجية سامح شكري السفير أحمد حافظ وزارة الخارجية وزير الخارجية سامح شكري الدول الافريقية الاجتماع الوزاري للاتحاد الإفريقي السلم والأمن الأفريقي احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية

موضوعات متعلقة

السفارة المصرية في بكين تحتفل بانضمام مصر لـ بنك التنمية التابع للبريكس | صور

مباحثات بين مصر والكونغو لتسهيل دخول الشركات المصرية للسوق الكونغولية

مصر تتضامن مع الإمارات وتدين إرهاب ميليشيا الحوثي لأمن الأشقاء

شكري يشارك في اجتماع الأمن الإفريقي والدول أعضاء مجلس الأمن | صور

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره المغربي لبحث تعزيز علاقات البلدين

رغم الوباء والتحديات الخارجية.. الاقتصاد الصيني يحقق نموا مستقرا في عام 2021

سفير لمصر.. جولة لعازف البيانو محمد شمس في 4 مدن بصربيا| صور

وسط تزايد المطالب بإقالته.. هبوط شعبية رئيس الوزراء البريطاني وحزبه

ترشيحاتنا

على بعد 10 كيلو من الحادث.. تفاصيل العثور على جثمان شروق ياسر ضحية معدية القطا "فيديو"

المجلس القومي للأجور.. المادة 85 تنتصر للعمال ضد «بطش» أصحاب العمل|تفاصيل مهمة

شيخ الأزهر عن هجوم أبوظبي: ستبقى الإمارات واحة للتسامح والإخاء مهما حاول الأعداء

أجسام مضادة.. عزمي: تجارب اللقاح المصري مبشرة| تفاصيل

فرنسا.. ارتفاع قياسي في حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا

نجاح تقنية جديدة لاستئصال ورم بالغدة الدرقية في مستشفى السلام ببورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية وأتربة وصقيع.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا .. لـ3 أسباب لا يعرفها كثيرون

القاضي للمتهم بقتل شقيقته حرقا: أمك جت تنجيك واتنازلت بوس راسها ورجليها

بعد تحذيرات الصحة.. متى تُعطل الدراسة وتغلق المحلات وفقًا لقانون الجوائح؟

الأقمار الصناعية: كتلة ثلجية باردة تضرب البلاد وأمطار غزيرة خلال ساعات

رسالة بالدموع.. ضحية المحلة:المجرم صعبان عليا ولو كان سرق بس كنت سامحته

اللى راح راح يا سيادة القاضي..والدة قاتل شقيقته تتنازل أمام جنايات المنصورة

عيار 21 يصعد في السماء.. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"شمس" تُغلق السِّتار على دموع طاقم العمل

منى زكي وإياد نصار في كواليس فيلم أصحاب ولا أعز.. صور

وزير الدفاع: حريصون على الارتقاء بالاستعداد القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة

الراعي الرسمي للشتاء.. كيف تغير شكل المج من السيمبل لـ السحري |نوستالجيا

فيديو

بهاء سلطان يطرح أغنية مالك.. فيديو

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ونشاط للرياح بجميع المحافظات.. فيديو

تعطيل الدراسة والعمل.. 24 إجراء حكوميا متوقعا لمواجهة زيادة إصابات أوميكرون "فيديو"

عقوبات من وزارة الصحة لغير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية | فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

إلهام أبو الفتح

أربعة أيام مع شباب العالم

عبد الرازق توفيق

من‭ ‬آن‭ ‬لآخر

عاطف عبد الستار

تفكيك الرسائل المشفرة في منتدى شباب العالم

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ