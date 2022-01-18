مدير تعليم القليوبية يتفقد سير امتحانات صفوف النقل بمدارس بنها

تفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عددا من مدارس إدارة بنها التعليمية لمتابعة انتظام امتحانات صفوف النقل‏ للصف الثاني الإعدادى في مادة اللغة الإنجليزية بالفصل الأول للعام الدراسى 2021 / 2022، وتابع مدرسة المنشية الإعدادية بنين، ومدرسة 15 مايو الإعدادية بنات وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

أقرأ أيضا:

لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف القيادية



كما تفقد وكيل الوزارة لجان الإمتحان، وأكد على تأمين الكنترولات داخل المدارس، واطمأن علي انتظام سير الامتحانات وأن ورقة الإمتحانات واضحة وبخط واضح، وأن جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض.



وشدد وكيل الوزارة على ضرورة إتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة والكفيلة لتوفير جو من الهدوء للطلاب مع ضرورة محاربة الغش، كما أكد علي ضرورة توافر الإضاءة والتهوية داخل اللجان مع التأكد من سلامة الوصلات الكهربائية داخل اللجان حفاظا على سلامة الطلاب.



وفي نهاية الجولة تفقد مبني إدارة بنها التعليمية وجميع الأقسام الموجودة بالديوان لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل الإدارة، ورافقه حسين مصطفي مدير إدارة بنها التعليمية، وأثناء تفقده أقسام الإدارة تم تحويل أحد العاملين بالإدارة للشئون القانونية لعدم تواجده في مكان عمله داخل ديوان الإدارة.



من ناحية أخرى، أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تطبيق كافة الاجراءات الإحترازية المشددة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكليات خلال أعمال الامتحانات للحفاظ على صحة وسلامة منسوبي الجامعة.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها رئيس جامعة بنها اليوم لتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات التربية الرياضية ، وهندسة بنها ، بالإضافة إلى تفقد امتحانات كلية العلاج الطبيعى بمركز الاختبارات الإلكترونية المركزية.



رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتور السيد على عميد كلية الهندسة ببنها ، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي ، والدكتور محمد عبدالفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية ، والدكتور مصطفى السيد نائب مدير المركز ووكلاء الكليات.



واطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة ، على اللجان وحسن سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية ، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما تفقد العيادات الطبية والاطمئنان على تواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع اى حالات طارئة.



وأشاد الدكتور جمال سوسة، خلال جولته، بتجهيزات الكليات للامتحانات، مؤكدا أن الجامعة حريصة العمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.