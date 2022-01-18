بروتوكول تعاون بين (أ.ش.أ) وأكاديمية الشروق في مجال التدريب الطلابي

وقعت وكالة أنباء الشرق الأوسط بروتوكول تعاون مع المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق في مجال التدريب الطلابي.

وقع البروتوكول عن الوكالة علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، وعن المعهد الدولي العالي للإعلام الدكتور محمد سعد عميد المعهد.

وجدد علي حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط - في كلمته خلال توقيع البروتوكول- تأكيده على ترحيب الوكالة باتاحة فرص التدريب لدارسي وخريجي الإعلام وكليات اللغات داخل مقر وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار الى أنه بموجب هذا البروتوكول سيقدم مركز التدريب بوكالة أنباء الشرق الأوسط دورات تدريبية لطلاب الأكاديمية في مجالي الترجمة بكل أنواعها والإعلام بفروعه المختلفة، كما يوفر تدريبا عمليا لأوائل الخريجين ، كما ينظم المركز دورات تدريبية لطلاب الأكاديمية في مجالي الترجمة بكل أنواعها والإعلام بفروعه المختلفة بالاضافة الى التدريب العملي لأوائل الخريجين.

حضر مراسم التوقيع هالة مراد مدير مركز التدريب بالوكالة و الدكتور رامي عطا رئيس قسم الصحافة بالمعهد.