بروتوكول تعاون بين شركة الدلتا للسكر ومرعي بن محفوظ بالسعودية

وقعت شركة الدلتا للسكر اتفاقية تعاون مع مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه بالسعودية لتبادل الخبرات فيما بينهم وفيما يتعلق أيضا بأسس وعمليات التصنيع والتعبئة والتداول والتخزين والتسويق وكل ما له صلة في مجال الصناعات الغذائية ذات الصلة بصناعة السكر ومنتجاته والمساهمة فى أسواق جديدة مع بالمملكة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ،وتوطيد التعاون التجارى والاستثمارى بين الدولتين الشقيقتين فى ظل المناخ الميسر للبلدين سواء على المستوى الصناعي أو التجارى .

و تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفعيل كافة أطر التعاون بين البلدين وكذا توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير الشركات المنتجة للسلع الغذائية ورفع كفاءتها وتأهيلها لسد حاجه الاسواق المحلية من منتجات السلع الاساسية مع الارتقاء بالجودة والتصدير للخارج .



وقع بروتوكول التعاون عن الجانب المصرى الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر وعن الجانب السعودى الدكتور محفوظ بن مرعي بن محفوظ رئيس مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه بالسعودية.

يستهدف البروتوكول الى توطيد أطر التعاون التجاري والاستفادة من الإمكانيات التجارية والتسويقية والتصنيعية المشتركة لكل من الجانبين، مما يساهم في رفع القدرات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية لمنتجات شركة الدلتا للسكر وتحقيق والاستغلال الامثل لخطوط إنتاج الشركة سواء على مستوى انتاج السكر المحلى أو تكرير السكر الخام لصالح مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه بالسعودية ،كذلك التعاون نحو إستيراد مجموعة مرعي بن محفوظ أي كميات من السكر الأبيض المكعبات من انتاج شركة الدلتا للسكر في حاله توافر أى فائض عن الإستهلاك أو التسويق المحلي وتصديره لأي دولة في العالم..

كما تضمن البروتوكول تبادل الخبرات التسويقية وما له علاقة بالتنمية البشرية، حيثذ أبدت المجموعة إستعدادها لنقل الخبرة لشركة الدلتا للسكر في هذا المجال ومساهمة المجموعة فى التعاون مع الشركة فى مجال تفعيل الرقمنة والبرامج ذات الصلة بالذكاء الصناعى والتنمية البشرية والتسويق نظرا للملائة الفنية لمجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه في مجال التنمية البشرية.

وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر ، أن توقيع البرتوكول مع الجانب السعودى يساعد على فتح أفاق جديدة بالاستفادة من التطور الحادث فى ظل ما تشهده البلاد من تطور ورفع كفاءة المصانع الحكومية الخاصة بالمنتجات الغذائية والسلع الاستراتيجية، كما أن الشركة الدلتا للسكر هى احدى الشركات القومية التى تنفرد بانتاج "سكر المكعبات" على مستوى الشرق الأوسط بتقنيات حديثه ،حيث يتم انتاجه بأشكال مختلفة وفقا لأحدث النظم الصناعية والعالمية للمنافسة فى الأسواق المحلية والخارجية كذلك ايضا لديها خطوط لتكرير السكر الخام .

وأعرب "ابو اليزيد " بأهمية الاستفادة من المناخ المثمر والمشجع بين الدولتين الشقيقتين بما شهدته جمهورية مصر العربية من تطور فى مختلف المجالات بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتشجيعه للاستثمار المثمر بين الدول الشقيقة

،كذلك التطور الحادث بالمملكة العربية السعودية بوجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من تشجيع للتعاون والاستثمار بين البلدين ، حيث نرى في الآونة الأخيرة التقارب الاستراتيجي بين البلدين والأفق المفتوحة لتشجيع مناخ الاستثمار سواء في مصر أو السعودية.

من جانبه أوضح الدكتور محفوظ بن مرعي بن محفوظ رئيس مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه بالسعودية، انه في ظل المناخ المثمر والتعاون الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان وجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ظل نجاح الآفاق المستمرة بين السعودية ومصر ، وتمهيد كافة السبل لتحقيق النجاح بين الدولتين الشقيقتين وتعزيز الاستثمار تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة مرعي بن محفوظ وشركائه بالمملكة العربية السعودية، وشركة الدلتا للسكر بقيادة الأستاذ الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الذي كلل هذا النجاح في فترة وجيزة.