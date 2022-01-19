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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كيلو كندوز شنبري بـ 140 جنيها.. آخر أسعار اللحوم في الأسواق.. فيديو

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

رصدت عدسة “صدي البلد” بالبث المباشر، أسعار اللحوم البلدي في الأسواق، اليوم الموافق 19 من يناير الجاري.

وقال أحد بائعي اللحوم، إن سعر كيلو اللحم الكندوز بـ 140 جنيهًا، وسعر عرق الفلتو بـ 150 جنيهًا.

وتابع أن حركة البيع والشراء جيدة في الأسواق، ويوجد إقبال كبير من قبل المواطنين علي شراء اللحوم بكافة أنواعه.

 

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أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 15 يناير 2022

 

ونفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق تزامناً مع أعياد الميلاد المجيد.

ويلجأ بعض التجار إلى التلاعب في الأسعار وعرضها بسعر غير المتفق عليه، لذلك حدد القانون الخاصة بحماية المستهلك عدد من العقوبات على التجار المتلاعبين في الأسعار تصل إلى الحبس.

عقوبة التلاعب في الأسعار

ونص قانون حماية المستهلك على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمتجاوزين، بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جينه.

وفي حالة التكرار، تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشمل الإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو إمداده ببيانات غير صحيحة.

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية.

وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

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