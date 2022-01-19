قائمة ريال مدريد ضد إلتشي في كأس ملك إسبانيا

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة أتلتيك بلباو في دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2021/2022.

ويلتقي ريال مدريد وإلتشي غدًا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت "القاهرة" وتقام المباراة على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو".

شهدت القائمة عودة جناح ريال مدريد، جاريث بيل، بعد عودته من الإصابة في الظهر مع غياب الحارس الأساسي تيبو كورتوا، لعدم مشاركته في التدريبات.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إلتشي في كأس ملك إسبانيا



حراسة المرمى: لونين، فويدياس، دييجو بينيرو.

الدفاع: ألابا، ناتشو، مارسيلو، ميندي، جيلا.

الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إيسكو، كامافينجا.

الهجوم: هازارد، يوفيتش، جاريث بيل، فينيسيوس، رودريجو.