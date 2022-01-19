لبنى عزت : إيهاب فهمي رشحني لـ "واللي ما يشتري يتفرج"

تشارك الفنانة الشابة لبني عزت في بطولة الحكاية الثامنة من الموسم الرابع لمسلسل "نصيبي وقسمتك"، للمؤلف عمرو محمود ياسين، والتي تحمل اسم "واللي ما يشتري يتفرج".

أكدت لبني عزت أنها تجسد شخصية "دارا" وتتعرض خلال أحداث الحكاية لصدمة كبيرة تجعلها تمر بالعديد من أزمات الجيل الجديد وتتوالي الأحداث.

وأضافت أن دورها في العمل مختلف عن جميع الأدوار التى قدمتها من قبل حيث أنها كانت تجسد أدوار شر وشخصية أنانية دائمًا ولكن هذه المرة الشخصية ليست شريرة.

وتابعت أن الفنان إيهاب فهمي رشحها لتجسيد الدور لافته إلى أنه يلعب شخصية والدها فى الحكاية، لافتة إلى أن مشاركتها فى العمل من أهم التجارب.

كما أعربت عن سعادتها بالتعاون مع المؤلف عمرو محمود ياسين والمخرج عصام نصار مؤكدة أنه متميز وفخورة بالتعاون معه.

حكاية "واللي ما يشتري يتفرج" يشارك في بطولتها كوكبة من النجوم منهم بسمة، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، وهبة عبدالغني، وندى عادل، و صبري عبد المنعم ومصطفى حشيش و تامر ضيائي، مجموعه مميزه من النجوم الصاعدين منهم يوسف عمر و لبنى عزت و ياسمين البشبيشي، إخراج عصام نصار.