4 تحت الصفر.. تعرف على موعد انتهاء موجة الطقس شديد البرودة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء موجة البرد القارس التي تعيشها البلاد بداية من اليوم الأربعاء.

وقال محمود شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إنه متوقع أن تنتهي الموجة التي تشهدها البلاد مع نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن برودة الطقس التي تشهدها البلاد أمر طبيعي في هذا الوقت من العام لكنه يختلف في استمراره لفترة أطول حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

وعن سبب برودة الطقس، أكد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذلك يعود لكتل هوائية قادمة من جنوب شرق أوروبا مرت على البحر المتوسط وهو ما ساهمت في خفض درجات الحرارة.

وأضاف أن درجات الحرارة تصل إلى أقل من صفر بواقع ثلاث إلى أربع درجات تحت الصفر في سانت كاترين وهو أمر طبيعي في هذا الوقت من العام.

وعن درجات الحرارة في محافظة القاهرة، قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة والجيزة والسواحل الشمالية والوجه البحري سجلت ما بين 7 إلى 8 درجات خلال ساعات الليل.

وناشد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء ملابس شتوية ثقيلة خلال فترات الصباح الباكر والليل المتأخر، مستدركا أنه لن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خلال الفترة الحالية.

وتوقع الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

وأكد مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض على شمال الصعيد إلى 4 درجات، موضحا أن محافظات شمال الصعيد تشهد في هذا الوقت من العام تكون الصقيع.