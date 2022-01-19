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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري: مصر تولي أهمية كبرى لمؤتمر المناخ الدولي خلال الفترة المقبلة

وزير الخارجية
وزير الخارجية

أكد سامح شكري وزير الخارجية، على الأهمية التي توليها مصر على كافة المستويات لاستضافتها للمؤتمر وقيادتها لعمل المناخ الدولي خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال تلقي وزير الخارجية الرئيس المُعين للدورة الـ 27 للمؤتمر، اتصالاً هاتفياً من السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "باتريشيا إسبينوزا" في إطار الاستعدادات الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السكرتيرة التنفيذية حرصت على تهنئة الوزير شكري على توليه مهام رئاسة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، معربةً عن استعدادها وتطلعها إلى العمل مع مصر ومع الوزير شكري خلال الفترة القادمة وصولاً إلى موعد عقد المؤتمر لضمان نجاحه وخروجه بنتائج إيجابية تصب في صالح العمل الدولي إزاء قضايا المناخ على كافة المستويات.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية أكد من جانبه على الأهمية التي توليها مصر على كافة المستويات لاستضافتها للمؤتمر وقيادتها لعمل المناخ الدولي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ما صرح به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد خلال الدورة الأخيرة لمنتدى شباب العالم، ومضيفاً أن مصر تعتزم البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسجو والعمل على استغلال الزخم الدولي المتصاعد في توجيه الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض، سواء فيما يتعلق بخفض الانبعاثات أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، أو تمويل المناخ الموجّه للدول النامية، وخاصةً الإفريقية، باعتبارها الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى اتفاق الجانبين خلال الاتصال على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة على كافة الأصعدة لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ وإنجاح الدورة القادمة للمؤتمر في مصر.

 

مصر الخارجية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية السفير أحمد حافظ منتدى شباب العالم اتفاقية الأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

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