مبروك عطية: من حق أي بنت رفض الزواج حتى لو وافق أهلها

قال الدكتور مبروك عطية أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يجب على أي رجل مقبل على الزواج أن يتأكد أن العروس موافقة عليه قبل كتب الكتاب.

وأضاف مبروك عطية خلال لقائه على " ام بي سي مصر" أنه من حق أي بنت أن ترفض من يريد الزواج منها حتى لو وافق أهلها وتم خطبتها.

وأكد مبروك عطية أن زواج الرجل والمرأة لإرضاء الوالدين غير مستحب شرعا.



قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن القرآن الكريم قدم الفاكهة على الأكل، في قوله تعالى (وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ) ليفيد الشبع حتى لا يقبل المرء على الطعام بشراهة.

وأضاف عطية، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القرآن الكريم جمع الطب كله في نصف آية، فقال الله تعالى ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) فالذي لا يسرف في الطعام ولا في الشراب لا يمرض أبدا.

وأكد أن المعدة هي بيت الداء، فالنبي يقول "ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" فالذي يأكل كثيرا يكثر مرضه.

