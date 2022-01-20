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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مصطفى: محمد صلاح يجتهد مع منتخب مصر أكثر من ليفربول

صدى البلد

دافع طارق مصطفى نجم ومدرب منتخب مصر السابق، عن مردود نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بعد الانتقادات الكبيرة التي تواجهه مع الفراعنة.


وتابع طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج بوكس تو بوكس، مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC: "صلاح يقدم مع منتخب مصر أكثر مما يقدمه مع ليفربول، في المنتخب كل المسئولية تقع على عاتقه".


وواصل مدرب منتخب مصر السابق: "لو سألتنى عن سبب اختلاف مردود صلاح في المنتخب عن مردوده في ليفربول فأننى أجد كواليتي اللاعبين مختلف تماما بين المنتخب والليفر، حتى اللاعبون الذين يلعبون في أوروبا لا يتحملون حجم الضغوطات التي يتحملها قائد الفراعنة".


وواصل طارق مصطفى: "صلاح لاعب مميز ووجوده في الملعب يربك الخصوم، حتى وهو في أسوأ حالاته يسبب ازعاجا لي خصم".

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