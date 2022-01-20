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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الجيزة.. تكدس على محور صفط اللبن وكثافات بـ شارع السودان

شارع الهرم
شارع الهرم

ينشر صدى البلد حركة مرور السيارات الصباحية اليوم الخميس، على الطرق والمحاور والميادين الرئيسية في الجيزة.

ويشهد شارع فيصل استقرار في حركة مرور السيارات في شارع فيصل بالاتجاهين، مع بطء في الحركة المرورية بنهاية شارع فيصل المتجه إلي شارع السودان وكوبري فيصل.

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كما يشهد شارع الهرم كثافات مرورية مرتفعة من مناطق الطالبية وحتى كوبري الجيزة في القادم من المريوطية باتجاه ميدان الجيزة، مع استقرار حركة مرور السيارات في القادم من ميدان الجيزة باتجاه المريوطية.

وتظهر كثافات مرورية مرتفعة على شارع السودان بمحيط جامعة القاهرة، حيث ترتفع حركة مرور السيارات من مناطق كوبري فيصل وحتى شارع أحمد زويل الذي يشهد كثافات مرورية مرتفعة حتى بوابة كلية التجارة بجامعة القاهرة.

أيضا يشهد محيط جامعة القاهرة بطء في حركة مرور السيارات أمام كلية الهندسة والبوابة الرئيسية للجامعة للقادم من الجيزة وميدان النهضة باتجاه مناطق الدقي وكلية الفنون التطبيقية.

وتستقر حركة مرور السيارات على كورنيش النيل بشارع البحر الأعظم، وكذلك شارع النيل السياحي، ومناطق كورنيش العجوزة وإمبابة.

كما تستقر حركة مرور السيارات أعلى كوبري 6 أكتوبر للقادم من المهندسين والدقي باتجاه مناطق القاهرة، وايضا للقادم من أعلى الجزيرة والعجوزة باتجاه منطقة الدقي وشارع البطل أحمد عبدالعزيز.

ويشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية مرتفعة للقادم من الطريق الدائري باتجاه جامعة القاهرة، بينما يشهد محور 26 يوليو بطء في حركة مرور السيارات أعلى مناطق ميدان لبنان للقادم من الطريق الدائري باتجاه المهندسين والزمالك.

ويشهد شارع جامعة الدول العربية استقرارا في حركة مرور السيارات بالاتجاهين، مع بطء الحركة في شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

ايضا يشهد كوبري 15 مايو بطء في حركة مرور السيارات أعلى مناطق سفنكس للقادم من محور 26 يوليو باتجاه الزمالك.

ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بـ خدمات مرورية على أغلب الشوارع والميادين الهامة والرئيسية وذلك لتيسير حركة السيارات، وكذلك منع انتظار السيارات في الأماكن غير المصرح فيها بذلك.

أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتى فى مقدمة خدمات الطوارئ، ارقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122
- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364
- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258
- رقم مرور أكتوبر 38355532

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