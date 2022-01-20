استشارى أوبئة : 6 أقدام تباعد تمنع الاصابة أو العدوى بـ كورونا

قال محمد رحيم استشارى الأوبئة ، إنه أثناء تتبع حالات الاصابة ب كورونا وجدنا الفيروس فى الخفافيش ، بعض الحيوانات منها البانجولين وذلك منذ عام 2010 .



وأوضح محمد رحيم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن الفيروس ظل فى هذه الحيوانات فى الفترة من 2010 : 2019 وحتى ظهوره فعليا لافتا إلى أن فى حالة انتشار الفيروس من الممكن أن يتم عدم تتبعه بشكل واضح .



وأشار محمد رحيم ، إلى أن انتشار الفيروس من شخص لآخر من متر : 250 سم مع اشتراط ارتداء الكمامة الطبية ، أما فى حالة عدم ارتداء الكمامة يشترط وجود 6 أقدام تباعد اجتماعى منعا لانتشار العدوى ونقل الاصابة بالفيروس.