عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وحشتوني.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بأحدث ظهور لها علي السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، صورة  جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت شيرين من خلال الصورة: "ازيكم وحشتوني".


حلّت الفنانة شيرين عبدالوهاب، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

 

في أول ظهور بعد الطلاق.. شيرين: حب الجمهور وقفني علي رجلي

 

قالت  شيرين عبد الوهاب: "أنا عارف قيمة نفسي وأنا عاوزة أقول إن إحنا الستات أقوى، وأنا متصالحة أوي مع نفسي والفترة دي حابة نفسي أوي وحب الجمهور وقفني علي رجلي".

 

وعن حلاقة شعرها، قالت  شيرين عبد الوهاب: "حاسة براحة أوي وبغسل شعري 8 مرات في كل حماية أحساس حلو أوي أو مرة أجربة".

 

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لـ  شيرين عبد الوهاب، بعد ما أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبو ظبي، وقوبلت تلك الإطلالة بالصدمة الشديدة، وكثرة التساؤلات من قبل جمهور شيرين ‏عبد الوهاب، وطلاقها من زوجها حسام حبيب.‏

 

وكثرت الأقاويل والإشاعات مؤخراً حول علاقة طليقها الفنان حسام حبيب بتلك الإطلالة، حيث تردد أنه هو ‏من حلق لها شعرها، ولكن نفت شيرين تلك الادعاءات.

شيرين عبد الوهاب السوشيال ميديا الطلاق الفن انستجرام الصدمة

موضوعات متعلقة

محمد النني يحفز الجمهور للجولة الثانية مع منتخب مصر

هعلن قريب…أسما شريف منير تشوق متابعيها لعمل جديد لها

بإطلالة ساحرة…لقاء الخميسي تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

ندى بسيوني: الزمن قد ينسيك شدة الألم ولكن لن ينسيك الإساءة

ضمن "حياة كريمة".. فرص عمل للخريجين في 14 تخصص بسوهاج

بإطلالة جذابة…نوال الزغبي تخطف الأنظار عبر انستجرام

من منزلها.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بأجواء شتوية

بالكمامة.. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بأحدث ظهور على إنستجرام

ترشيحاتنا

خالد الجندي: الذي يشمت في موت المسلمين خسيس.. والسوشيال أفرزت لنا الأسوأ

غلق وتشميع مطعم مأكولات سورية شهير بالطالبية في الجيزة

ما الحقوق المتعلقة بالتركة ؟.. مركز الأزهر يوضح التصرف الشرعي وكيفية التقسيم

6 مليارات دولار صادرات قطاع الكيماويات.. والملابس الجاهزة تتضاعف لـ2 مليار دولار

وزير التعليم: لا نية لـ تأجيل الدراسة خلال الترم الثاني بسبب كورونا

القرض وتطوير السكة الحديد ومشروعات تحلية المياه.. حصاد زيارة رئيس كوريا لمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ستصل إلى 4 تحت الصفر.. تفاصيل الساعات الأكثر صقيعًا في تاريخ مصر

مستشار الرئيس:إذا احتاج الوضع لغلق كلي أو جزئى لمواجهة كورونا سيعلن فى وقته

المسافرون إلى البحرين.. قرار عاجل من مصر للطيران

الصحة العالمية توصي برفع الحظر على السفر الدولي لعدم فاعليته في منع انتشار أوميكرون

الخميس اجازة بمناسبة عيد الشرطة بدلا من الثلاثاء

بسبب بدر بانون.. شوبير يكشف كواليس محادثات الأهلي مع بايرن ميونخ

عوض تاج الدين يكشف حقيقة تغيير نظام الدراسة في المدارس والجامعات

خنقها وهرب.. تفاصيل مثيرة في مقتل روان الحسيني لاعبة كرة السرعة بكفرالشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول أيام برج الدلو .. حظك اليوم والصفات والعيوب

جنة الخالق على الأرض.. أشهر الأماكن السياحية بمدينة سانت كاترين

سوسن بدر ضيفة الحلقة الأولى.. انطلاق برنامج الستات لسهير جودة ومفيدة شيحة

حبس نفسه 12 يوما متواصلة.. أبو فلة ينجح في جملة لإنقاذ اللاجئين ويحقق رقمين قياسيين

فيديو

تجربة مرشحة في الأدبيات العسكرية العالمية| كيف واجهت الدولة الإرهاب في سيناء.. شاهد

موقف مضحك.. يحيى الفخراني يتصدر التريند بسبب "فأر" !

ماذا قدمت سليمة موكانسانغا أول حكمة في تاريخ كأس أمم إفريقيا للرجال .. فيديوجراف

هبطّلك كورة.. تفاصيل "خناقة" وليد سليمان وياسر إبراهيم خلال مران الأهلي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ