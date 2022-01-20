لاعب كرة شهير .. هشام ماجد حامل فى برومو حامل اللقب

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية برومو فيلم “ حامل اللقب ” ، والذى من المقرر ان يطرح فى السينمات خلال الفترة القادمة ويقوم ببطولته هشام ماجد .

وظهر هشام ماجد فى برومو فيلم حامل اللقب فى دور لاعب كرة قدم شهير يكتشف انه حامل فى طفل .

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم حامل اللقب بوسترات فيلم حامل اللقب ، الذى يضم، بجانب كل من هشام ماجد ودينا الشربيني الفنان محمد سلام؛ ومن المقرر طرح فيلم “ حامل اللقب " خلال الفترة القادمة بدور العرض السينمائية.

وكان قد كشف القائمون علي فيلم حامل اللقب عن البوستر الدعائي الأول للعمل، حيث شهد الأفيش ظهور هشام ماجد برفقة دينا الشربيني.

وتظهر دينا الشربيني كزوجة للفنان هشام ماجد ضمن الفيلم الذى تدور أحداثه فى إطار من الرومانسية والفانتازيا وتقوم بدور والدة دينا الشربيني الفنانة ليلى عز العرب.

ويُعد الفيلم البطولة المطلقة الأولى للفنان هشام ماجد، بعدما تعاون في أعمال عديدة مع الفنان أحمد فهمي وشيكو، وكانت أبرز أعماله فيلمي "حملة فريزر" و"قلب أمه".

من ناحية أخري تواصل الفنانة دينا الشربيني تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل مشوار والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني القادم ويشارك في بطولته محمد رمضان ومن إخراج محمد ياسين.