أستاذ طب أطفال : هذا المرض يصيب الصغار بسبب متحورات كورونا

كشفت الدكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال في القصر العينى، تفاصيل إصابة الأطفال بفيروس كورونا والأعراض التي تصاحبهم.

وقالت محسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دى إم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"،:" الهلوسة الشمية اكتشفت في كبار السن عقب جائحة كورونا ومع زيادة اعداد المصابين واستمرار الجائحة بدأت تظهر في الأطفال، موضحة لا يوجد علاج لها وتصاحب الطفل فترة قصيرة ثم يتعافي منها.



وأوضحت :" متحورات كورونا هي سبب إصابة كبار السن والصغار بما يعرف بالهلوسة الشمية.

وأشارت أستاذ طب الأطفال ‘إلي أن الهلوسة الشمية تأتى نتيجة أشياء أخرى غير الكورونا مثل الصداع النصفى أو من أجرى عمليات جراحية في المخ بسبب الحوادث أو خلافه، أو أشياء تتعلق بالأمراض النفسية، مؤكدة أن هذه الحالات لها أدوية علاجية للقضاء على هذه الهلوسة.