كيروش يدرس سحب هواتف لاعبي المنتخب قبل 48 ساعة من المباريات

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الجهاز الفني المعاون للمنتخب الوطني قدم اقتراحا للبرتغالي كارلوس كيروش ومدير الكرة وائل جمعة، بضرورة سحب موبايلات اللاعبين قبل 48 ساعة من المباريات المنتظرة في الأدوار الاقصائية.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، على فضائية ETC، اليوم الخميس: "يرى الجهاز الفني أهمية إبعاد اللاعبين عن كافة مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والمواقع الإخبارية قبل مباريات الأدوار الاقصائية لمنحهم مزيد من التركيز خاصة في ظل تبني بعض المنصات الإعلامية مبدأ الهجوم من أجل الهجوم على المنتخب واللاعبين".



ووواصل شبانة: "قرر كيروش مناقشة اللاعبين في هذا القرار في الساعات القليلة المقبلة، خاصة أنه يرى ضرورة اقتناع اللاعبين بأهمية القرار لمصلحتهم، رافضا أن يكون القرار مفاجئا وصادما للاعبين وفيه تجني على خصوصيتهم".