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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات ليلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بدمياط

صدى البلد

 نفذت الوحدات المحلية للمراكز والمدن  بدمياط حملات متتالية على مدار الأسبوع لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

حيث استهدفت تلك الحملات المرور على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة التدابير التى أعلنتها الدولة وأيضاً مواعيد غلق المحال، وكذا الالتزام بإرتداء الكمامة.

 

و أسفرت تلك الجهود عن توقيع غرامات فورية تجاه المخالفين و غلق وتشميع المنشآت المخالفة لتلك الإجراءات.

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دمياط الإجراءات الاحترازية الإلتزام بإرتداء الكمامة تطبيق الاجراءات الاحترازية الوحدات المحلية

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