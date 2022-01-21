حملات ليلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بدمياط

نفذت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدمياط حملات متتالية على مدار الأسبوع لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية و الوقائية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا.

حيث استهدفت تلك الحملات المرور على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بتطبيق كافة التدابير التى أعلنتها الدولة وأيضاً مواعيد غلق المحال، وكذا الالتزام بإرتداء الكمامة.

و أسفرت تلك الجهود عن توقيع غرامات فورية تجاه المخالفين و غلق وتشميع المنشآت المخالفة لتلك الإجراءات.

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