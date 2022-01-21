الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية، فيما أطلقت النار والغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين شرق ديل البلح وسط قطاع غزة .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطيني عقب عمليات دهم وتفتيش لمنزله في بلدة سنجل شمال رام الله، كما اعتقلت آخر من بلدة جناتة شرق بيت لحم.

وفي السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة شرق قطاع غزة قنابل الغاز المسيل للدموع ونيران أسلحتها الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية شرق مدينتي دير البلح وخان يونس وسط القطاع جنوبه، ما خلق حالة من الهلع في صفوف المزارعين الذين يقومون بتفقد محاصيلهم الزراعية بعد المنخفض الجوي الأخير.

