كاديلاك تشوق جمهورها لـ "إسكاليد V" الجديدة في 12 ثانية

نشرت كاديلاك، التابعة للشركة الأم جنرال موتورز، إعلانا تشويقيا جديدا لا يتعدى الـ 12 ثانية من خلاله شوقت عملائها للإعلان الرسمي القادم في 21 يناير الحالي.

ووفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، حرصت العلامة التجارية الأمريكية على إخفاء الشكل الخارجي والمعلومات الديناميكية والتفاصيل الفنية الخاصة بطراز كاديلاك اسكاليد V حتى الآن، ولم تطرح سوى بعض الصور التسويقية القليلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، حتى المعلومات المسربة عن السيارة التي تنتمي لفئة العضلات الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض، كانت شحيحة للغاية كما أنها طوال الفترة الماضية لم تصدر أي إعلان تسويقي للكاديلاك اسكاليد V الجديدة مما اثار التكهنات.

الآن خرجت كاديلاك عن صمتها وقررت إماطة اللثام تدريجيا عن اسكاليد V من خلال مقطع دعائي لا يتجاوز الـ 12 ثانية، في البداية تظهر شارة كاديلاك الشهيرة باللون الأبيض على خلفية سوداء، وفي المشهد الثاني تظهر أنوار مصابيح الإضاءة لخمس سيارات مع خلفية سوداء تماما لا تظهر شكل السيارات ولكن المميز في المشهد المعتم وهو السيارة التي تتوسط المشهد، يبدو أنها في مكان ومستوى أعلى من الـ 4 سيارات التي تحيط بها، بصمة إضاءة السيارات على اليمين شبيهة بمصابيح كاديلاك CT4V بينما المصابيح على اليسار شبيهة بـ كاديلاك CT5V بينما سيارة المنتصف مختلفة كليا عن الآخرين، في الخلفية صوت موتور يزار بقوة وهو وصت شبيه بمحرك V8، في نهاية الفيديو تظهر علامة الـ V مع عبارة "شيء مثير للاهتمام ستكشف عنه كاديلاك"، في إشارة قوية لطراز "اسكاليد V".

تأتي إسكاليد الحالية بمحرك 8 سلندر سعة 6.2 لتر بقوة 420 حصان ولكن تنتشر شائعات أن اسكاليد الجديدة ستكون بمحرك طراز كاديلاك بلاك وينج CT5V السوبر تشارجد بقوة 650 حصان.