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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم إفريقيا

تعليق ساخر من كيروش على تسجيل مصر هدفين فقط في دور المجموعات

كارلوس كيروش المدير
كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر

علق كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على تسجيل منتخب هدفين فقط في دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا 2022، التي تقام حاليا الكاميرون.

 

وقال كيروش “ساخرا” في تصريحات لشبكة “بي بي سي” البريطانية، ردا على تسجيل منتتخب مصر هدفين فقط في أمم إفريقيا:" أعدكم ابتداء من الغد بأن اللاعبين سيخوضون تدريبات على إنهاء اللمسة الأخيرة من الصباح حتى بعد الظهر".

 

تابع كيروش:" “على الرغم من كل الضغوط التي تعرض لها اللاعبين ( الخسارة أمام نيجيريا في المباراة الافتتاحية)، إلا أنهم لعبوا بعد ذلك بقوة وقدموا مستويات جيدة”.

 

وواصل كيروش:" اللاعبين بحاجة فقط فقط لتسجيل المزيد من الأهداف، إن لعب كرة القدم بشكل جيد فقط لا يكفي،  نحن بحاجة لإحراز لمزيد من الأهداف، وبهذا نكون أكثر هدوءا".

 

أضاف:" في مباراة السودان عقدنا الأمور على أنفسنا، لأنه في مباراة كهذه، كنا يجب علينا ركل الكرة للأمام".

 

استطرد:" نحن دائما نعتزم التسجيل ولا يتطلب الأمر سوى خطأ بسيط واحد من المنافس، كان ينبغي علينا إنهاء الشوط الأول أمام السودان بتسجيل 3 أهداف ، أو إنهاء المباراة بالفوز بثلاثية على الأقل".

 

ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم إفريقيا.

 

كيروش منتخب مصر أمم إفريقيا 2022 نيجيريا كوت ديفوار

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