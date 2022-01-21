هبة الحكيم تشارك بـ "انتحار ميت" و"الغاز حول القصر" في معرض القاهرة

تشارك الكاتبة هبة الحكيم، في الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاق فعالياته الأربعاء المقبل، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، برواية "إنتحار ميت"، و رواية "الغاز حول القصر".

رواية "انتحار ميت"، اجتماعية، تحدثت فيها الكاتبة عن كل أشكال العلاقات الاجتماعية تقريباً وقامت بمعالجتها من حيث طرح سبب المشكلة وأبعادها ومن أنواع تلك المشكلات التي ناقشتها الرواية مثل علاقة الاب والابن ببعضهم البعض وكيف أن كانت تلك العلاقة مضطربة أن تخلق شخصية تسبب العديد من المشاكل لها ولمن حولها.

وتحدثت أيضاً عن تربية البنت في المجتمع وما هو شكل التربية الذى يتيح لها أن تكون واثقة من نفسها ويتيح لها أن تصبح شخصية سوية فيما بعد.

ناقشت الرواية نواحي اجتماعية عدة مثل: سبب قبول الاخت لزوج سيء بسبب تخوفها من كلمة عانس من المجتمع وبسبب الكثير من عبارات السخرية التي كان يلقيها أخيها وامها أمامها أحياناً عن المتأخرات في الزواج.

وناقشت أيضاً قضايا شائكة مثل: نظرة المجتمع للفتاة المختصبة وعن نظرة المختصب لها حتى بعد زواجه منها وكيف يعاملها كمتهمة وليست مجنى عليها من قبلة، وتحدثت عن فكرة عمل المرأة ولماذا ينظر له علي كونه مصدرا لجلب الرزق للأسرة فحسب دون النظر إلي أمور أخرى تعنى المرأة نفسها.

كما ناقشت الرواية العديد من النواحي النفسية في حياة الإنسان مثل الخوف من إظهار مشاعر الضعف أمام الآخرين أو الخوف من التعبير عن مشاعره بصدق وخوفاً من نظرة قد تقتله من قبل المجتمع الذى يحيا فيه.





أما عن رواية ألغاز حول القصر، فهي صادرة عن دار إبهار النشر والتوزيع، وتتحير في وضع تصنيف أدبي محدد لها، فهى من الروايات القليلة التي جمعت أكثر من لون أدبي في تصنيف واحد فهي تشمل المطاردات والنواحي النفسية والاجتماعية والكثير من الالغاز.

تدور أحداثها حول قصر غريب الأطوار تسكنه أسرة عريقة لها بنت اسمها سلمى، ثم يقتل كل من في القصر الا سلمى وتتطور الأحداث حتى تعيش سلمى مع جارتها وتبدأ الأحداث في الصعود من حيث اختفاء سلمى ثم ظهورها بشكل مقلق مما جعل من يقرأ الرواية يسأل هي حياة فتاه حقيقة أم شبح والاحداث التي دارات في القصر بعد ذلك جعلت من يقرأ يفكر كثيراً في ماهية هذا القصر.

وركزت أحداث تلك الرواية علي البعد الاجتماعي والنفسي والذى خاطب كيف للعلاقات الاجتماعية الممزقة والشك وعدم المصداقية أن يخلق الكثير والكثير من الأمور المعقدة التي تؤدى إلي نتائج غير مرغوب فيها.