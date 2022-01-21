شاهد.. توقيع بروتوكول تعاون بين "الدلتا للسكر" و"مرعي بن محفوظ" بالسعودية

وقعت شركة الدلتا للسكر، اتفاقية تعاون مع مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه بالسعودية لتبادل الخبرات فيما بينهم وفيما يتعلق أيضا بأسس وعمليات التصنيع والتعبئة والتداول والتخزين والتسويق وكل ما له صلة في مجال الصناعات الغذائية ذات الصلة بصناعة السكر ومنتجاته والمساهمة فى أسواق جديدة مع بالمملكة.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين مصر والسعودية وتوطيد التعاون التجارى والاستثمارى بين الدولتين الشقيقتين فى ظل المناخ الميسر للبلدين سواء على المستوى الصناعي أو التجارى.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفعيل كافة أطر التعاون بين البلدين وكذلك توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتطوير الشركات المنتجة للسلع الغذائية ورفع كفاءتها وتأهيلها لسد حاجه الاسواق المحلية من منتجات السلع الاساسية مع الارتقاء بالجودة والتصدير للخارج .



ووقع بروتوكول التعاون عن الجانب المصرى الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، وعن الجانب السعودى الدكتور محفوظ بن مرعي بن محفوظ رئيس مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه بالسعودية.

ويستهدف البروتوكول الى توطيد أطر التعاون التجاري والاستفادة من الإمكانيات التجارية والتسويقية والتصنيعية المشتركة لكل من الجانبين، مما يساهم في رفع القدرات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية لمنتجات شركة الدلتا للسكر وتحقيق والاستغلال الامثل لخطوط إنتاج الشركة سواء على مستوى انتاج السكر المحلى أو تكرير السكر الخام لصالح مجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه بالسعودية ،كذلك التعاون نحو إستيراد مجموعة مرعي بن محفوظ أي كميات من السكر الأبيض المكعبات من انتاج شركة الدلتا للسكر في حاله توافر أى فائض عن الإستهلاك أو التسويق المحلي وتصديره لأي دولة في العالم..

كما تضمن البروتوكول تبادل الخبرات التسويقية وما له علاقة بالتنمية البشرية، حيثذ أبدت المجموعة إستعدادها لنقل الخبرة لشركة الدلتا للسكر في هذا المجال ومساهمة المجموعة فى التعاون مع الشركة فى مجال تفعيل الرقمنة والبرامج ذات الصلة بالذكاء الصناعى والتنمية البشرية والتسويق نظرا للملائة الفنية لمجموعة مرعي بن محفوظ وشركاه في مجال التنمية البشرية.